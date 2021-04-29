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الملكة إليزابيث الثانية ترد على رسالة من تلميذة روسية

مجتمع

الملكة إليزابيث الثانية ترد على رسالة من تلميذة روسية
AFP
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تلقت تلميذة روسية من مدينة نيجنيكامسك بجمهورية تتارستان رسالة من الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

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وذكرت القناة التلفزيونية المحلية "NTR-24" أن التلميذة أميرة مباركوفا، البالغة من العمر 13 عاما، كانت قد بعثت برسالة إلى الملكة البريطانية في عام 2020.

وأفيد بأن التلميذة تحدثت في الرسالة عن نفسها وهواياتها، وطرحت على إليزابيث الثانية سؤالا يقول: "كيف يمكن العيش مثل هذه الحياة الكاملة والمُرضية، لفعل كل شيء في وقتنا المضغوط والسريع".

ونسيت التلميذة الرسالة بعد إرسالها، وتذكرتها بعد أربعة أشهر فقط، حين تلقت جوابا من الملكة البريطانية.

إليزابيث الثانية شكرت التلميذة الروسية على اهتمامها وتمنت لها النجاح في جميع مساعيها، كما حملت الرسالة التوقيع الشخصي للملكة، فوضعتها التلميذة في إطار واحتفظت بها للذكرى.

المصدر: lenta.ru

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