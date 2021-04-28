رغد صدام حسين تحتفي بذكرى ميلاد والدها بلسان مطرب شهير
Reuters
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احتفت رغد ابنة صدام حسين بعيد ميلاد والدها الـ 84 الذي يوافق يوم 28 أبريل، بنشر تسجيل مصور لأغنية بإيقاعات المناسبات السعيدة، كان أداها المطرب الشهير كاظم الساهر في شبابه المبكر.
وأضافت رغد صدام حسين إلى صوت كاظم الساهر، نشيدين حماسيين آخرين يتغنيان بوالدها ويلهجان بذكره ويمجدانه مع مشاهد مرافقة في أحدهما تستعرض قوة الجيش العراقي.
April 28, 2021
#رباب صادق ياصدام https://t.co/qu5nplTPma via @YouTube— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 28, 2021
ميلادك شغلاته https://t.co/Gg62MpG7HR— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 28, 2021
يشار إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم في عام 2006، ولد في عام 1937، ولو بقي على قيد الحياة، لكان له الآن من العمر 84 عاما.
المصدر: تويتر