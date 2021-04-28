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ظنا أنها فارقت الحياة.. إلقاء القبض على شابين اغتصبا فتاة وألقيا بها في الطمر الصحي ببغداد

مجتمع

ظنا أنها فارقت الحياة.. إلقاء القبض على شابين اغتصبا فتاة وألقيا بها في الطمر الصحي ببغداد
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، ألقت القبض اليوم على متهمين اثنين أقدما على خطف فتاة (13عاما) ورميها بالطمر الصحي وهي لا تزال حية غربي العاصمة.

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وبينت المديرية أنه بعد أخذ إفادة المجني عليها تبين أن الشخصين اغتصبا الطفلة واعتديا عليها بالضرب ورمياها في الطمر الصحي ظنا منهما أنها فارقت الحياة.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.

وفي 28 من فبراير الماضي، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على جناة اغتصبوا طفلة وقتلوها في بغداد.

المصدر: رووداو

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