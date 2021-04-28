ما حكم التدخين أثناء الصيام؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التدخين عادة سيئة تضر بصحة الإنسان وأيضا مفسد للصوم، وذلك ردا على سؤال حول "ما حكم التدخين أثناء الصيام؟

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وجاء جواب الإفتاء المصرية: "التدخين مع كونه عادة سيئة محرمة تضر بصحة الإنسان فهو أيضا مفسد للصوم موجب للقضاء، لأن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف فيصير جرما دخل جوف الإنسان بتجاوزه الحلقوم".

وسبق وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصوم في الأيام شديدة الحرارة له أجر عظيم، وذلك ردا على سؤال "هل الصوم في شدة الحر له ثواب أكبر من الصوم في الأيام العادية؟".

س: ما حكم التدخين أثناء الصيام؟ الجواب: التدخين مع كونه عادة سيئة محرمة تضر بصحة الإنسان فهو أيضا مُفْسِدٌ للصوم موجبٌ... Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Tuesday, 27 April 2021

وأجابت الدار، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يوما واحدا إيمانا واحتسابا باعده الله عن النار سبعين سنة، فعن أَبي سعِيد الخدرِي رضى الله عنه قَال: سمعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا" أخرجه البخاري".

وقالت الإفتاء المصرية "فإذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حرٍ فإن ثوابه يكون أعظم".

المصدر: "اليوم السابع"