مصر.. صاحب شفرة الانتصار في حرب أكتوبر ينفي وفاته

حسم أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة النوبية بحرب أكتوبر 73 الجدل حول وفاته، وذلك بظهوره في فيديو يرد على الشائعات.

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ونشر أحمد إدريس على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، بثا مباشرا لمدة 25 ثانية نفى خلاله شائعة وفاته، وارتدى إدريس خلال البث المباشر زياً عليه الأوسمة التى حصل عليها إدريس من تكريم لدوره فى فكرة استخدام شفرة نوبية خلال حرب أكتوبر.

وانتشرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم شائعة وفاة البطل أحمد إدريس صاحب فكرة أن تكون اللغة النوبية هي شفرة حرب أكتوبر، وكتب كثيرون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شائعة الوفاة وترحم أبناء أسوان عليه، وبعدها علم الجميع أن الموضوع ما هو إلا شائعة، حيث تواصل المهندس هشام عادل أحد أصدقاء البطل أحمد إدريس تليفونيا ليطمئن على صحته ثم بعدها نشر الفيديو عبر صفحته الشخصية.

المصدر: اليوم السابع