مصر.. بلاغ ضد محمد رمضان بـ"تعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويا"

أفاد موقع "القاهرة 24" بأن المحامي المصري، سمير صبري، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان، محمد رمضان، اتهمه فيه بـ"تعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويا".

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وِأشار "القاهرة 24" إلى أن "ذلك البلاغ جاء على سند من أن المبلّغ ضده يتعمد، وبأسلوب فج، إهانة الجميع، معتقدا أنه الفنان الأول، متناسيا أنه لا يمكن تصنيفه فنان لأن الفن رسالة، وإذا خلا العمل من رسالة فإنه لا يعد فنا بل يعتبر انحطاطا وتدنيا كالأعمال التي يقدمها رمضان"، على حد تعبير سمير صبري.

وقال المحامي عبر البلاغ: "المبلّغ ضده، منذ فترة ظهر مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلا وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد، وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة مما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل الطيار من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه".

وأضاف: "كل ما حدث أدى إلى أن قيام الطيار برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده، والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به، إلا أنه منذ هذا الحكم استتبع ذلك عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احتراما لهذا القضاء".

وأكمل سمير صبري: "وخلالها أصيب الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل علي إثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء، ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذا".

المصدر: "القاهرة 24"