المجلس الاجتماعي الروسي يقترح زيادة فترة إجازة المواطنين مقابل الاستجمام داخل روسيا

بادر المجلس الاجتماعي الروسي إلى زيادة فترة الإجازة السنوية من 28 يوما إلى 35 يوما للمواطنين الذين يقضون إجازاتهم السنوية داخل روسيا.

وتقدم بتلك المبادرة العضو في المجلس الاجتماعي الروسي، سلطان حمزايف، الذي بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اقترح فيها زيادة فترة الإجازة السنوية من 28 إلى 35 يوما للذين يقضون إجازاتهم داخل روسيا لفترة تزيد عن 10 أيام.

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وقال إن ملايين الروس يزورون كل عام منتجعات أجنبية ويدعمون بذلك القطاع السياحي في بلدان أخرى حيث يستثمرون عشرات مليارات الروبلات في البنية التحتية الأجنبية.

وأوضح قائلا:" لو قام الموطنون الروس برحلات سياحية في روسيا وزاروا منتجعات روسية لاستخدمت تلك الأموال لتطوير المناطق السياحية الوطنية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفت الانتباه إلى الأوضاع المتعلقة بالسياحة الروسية في رسالة بعث بها يوم 21 أبريل إلى الجمعية الفدرالية الروسية وأيد فكرة تشجيع السياحة الوطنية عن طريق إطالة فترة إعادة بعض الأموال التي أنفقها الروس للاستجمام داخل روسيا.

مع ذلك فإن غالبية الروس قرروا في عطلة مطلع شهر مايو (1 – 10 مايو المقبل) زيارة المنتجعات والفنادق في القرم وإقليم كراسنودار الروسيين حيث ازداد الطلب السياحي على الفنادق المحلية بمقدار ضعف، مقارنة بعام 2019 ، حتى أنه لم تبق فيها غرف شاغرة.

المصدر: نوفوستي