بريطاني يقود سيارته 66 عاما دون أي حادث ويلقى حتفه على "الطريق الذكي"

تمتلك بريطانيا نوعا خاصا من الطرق يطلق عليها الطرق السريعة الذكية أو "سمارت موتور واي"، لكنها أصبحت سببا في تنظيم حملات لإلغائها بعدما تسببت في كثير من الحوادث.

وتستخدم تلك الطرق تقنيات تعرف بتقنيات إدارة حركة المرور النشطة، بما يعود بالنفع على مستوى الأمان على تلك الطرق.

لكن الطرق من هذا النوع تتسبب في الكثير من المآسي كما تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي أشارت إلى أن الطرق الذكية تسببت في مقتل عشرات من قائدي السيارات خلال السنوات الماضية.

وروت الصحيفة قصة ديريك جاكوب، الذي تعلم القيادة عندما كان سنه 17 عاما وظل يقود السيارات منذ ذلك الحين حتى أصبح عمره 83 عاما. وتقول الصحيفة: "على مدى 66 عاما ظل جاكوب يقود سيارته ولم يتعرض لحادث خلال تلك الفترة واستطاع تعليم زوجته وأولاده قيادة السيارات وكان يعتزم فعل ذلك مع أحفاده".

لكنه في 22 مارس 2019، تعرض لحادث نتيجة انفجار إطار سيارته لكنه تمكن من مواصلة السير بها والتحكم فيها دون استخدام المكابح حتى توقفت إلى جانب الطريق.

لكن لسوء حظه كانت ساعة الغداء التي يتم فيها فتح المكان الذي توقف فيه ليصبح ممرا لعبور السيارات على سرعة 70 كم في الساعة، ونتج عن ذلك حادث مروع أدى إلى اكتساح سيارته بواسطة السيارات المارة، ما أسفر عن مقتله.

وبسبب هذا الحادث وحوادث أخرى مماثلة انتشرت دعوات لإلغاء تلك الطرق في بريطانيا، خاصة أنها يمكن أن تتسبب في تحول حوادث بسيطة، مثل انفجار إطار سيارة، إلى كارثة، مشيرة إلى أن الحوادث المرورية على تلك الطرق قد أودت بحياة 53 شخصا خلال 6 سنوات فقط.

المصدر: "سبوتنيك"