نقيب الفنانين الأردنيين يروي تفاصيل "سقوط" الفنان متعب السقار من الطابق الثاني ووفاته

أكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، أن شقيق الفنان متعب السقار أبلغه أن سبب وفاته هو سقوطه من نافذة الطابق الثاني في المستشفى.

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وقال الخطيب لوكالة "عمون" الأردنية، نقلا عن لسان إبراهيم السقار شقيق الراحل، إن الفنان متعب سقط من نافذة الغرفة في لحظة من فقدان التوازن إثر العلاجات التي كان يتناولها وقرب السرير من النافذة.

وأضاف إبراهيم، أن السرير كان مرتفعا على مستوى النافذة وقريبا منه، وربما كان يحاول متعب استنشاق الهواء فسقط منه.

وقال نقيب الفنانين إنه يستبعد رواية انتحار السقار بإلقاء نفسه من النافذة.

وأضاف أن "متعب شخص محب للحياة وليس لديه سبب لفعل ذلك، فهو كان يتلقى العلاج بنفسية جيدة"، مؤكدا تواصله معه بشكل مستمر وكذلك مع أشقائه الذين كانوا يؤكدون تقبله للعلاج بروح معنوية عالية.

وكذلك كان يمضي السقار وقتا جيدا مع أصدقائه قبيل وفاته بساعات، وهو ما أكده الفنان حسين السلمان لـ "عمون" حيث كان آخر من قام بزيارته وغادر عند الساعة الواحدة والنصف ليلا.

وأوضح الخطيب أن تحقيقات الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة، وستكشف الحقيقة في النهاية.

وأفادت وكالة "عمون" الأردنية أمس السبت، بأن الفنان الأردني متعب السقار، توفي بعد معاناة طويلة مع المرض.

المصدر: "عمون"