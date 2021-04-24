"الرجل دا انقهر واتكسر قلبه ومات".. أحد أشهر الأطباء في مصر يعلق على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

أعرب جمال شعبان، وهو أحد أشهر أطباء القلب في مصر، عن حزنه جراء وفاة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، مشيرا إلى عدة حالات تسبب الموت.

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وقال الطبيب جمال شعبان في "فيسبوك": القهر بيكسر القلب..الاحساس بالقهر بيقلل المناعة..القهر بيقصر العمر..وبيسبب الوفاة..الرجل دا انقهر اتكسر قلبه..تهاوت مناعته..مات..رحم الله الفقيد..وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي قهره..يا ريت ما تقهروش حد..يا ريت ما تكسروش خاطر حد".

القهر بيكسر القلب الاحساس بالقهر بيقلل المناعة القهر بيقصر العمر وبيسبب الوفاة الرجل دا انقهر اتكسر قلبه تهاوت... Posted by Gamal Shaban on Saturday, April 24, 2021

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، وهو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، التي فصل على إثرها، اليوم السبت، داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية، عقب انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وواجه الفنان المصري محمد رمضان، في أزمة صورة كابينة الطائرة العديد من الدعاوى كان آخرها الحكم الصادر بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويض للطيار الموقوف.

ناصر حاتم -القاهرة

المصدر: RT