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الأمن العام السعودي يكشف تفاصيل إقدام فتاة على محاولة انتحار

مجتمع

الأمن العام السعودي يكشف تفاصيل إقدام فتاة على محاولة انتحار
Reuters
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كشف جهاز الأمن العام في السعودية عن تفاصيل قيام فتاة في منطقة عسير بمحاولة انتحار إثر خلاف عائلي، وذلك من خلال تناولها كمية كبيرة من الأدوية.

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ونشر حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان قال فيه: إن المتحدث الإعلامي باسم شرطة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، صرح بأن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من عمرها إلى المستشفى إثر إقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية.

وأضاف الدباش، أن الفتاة المعنية أقدمت على محاولة إيذاء نفسها بسبب وجود خلافات عائلية.

وأشارالدباش إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: تويتر

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