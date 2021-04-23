العراق.. الشرطة تقبض على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مروعة وتكشف ملابساتها

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة العراقية، اليوم الجمعة، القبض على أربعة متهمين لارتكابهم جريمة قتل بشعة في المحافظة.

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وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام البصرة تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل بشعة في حي المثلث والقبض على الجناة لارتكابهم جريمة قتل بحق شقيقهم وطفلة وإصابة طفلين آخرين أحدهما يبلغ من العمر سنتين والآخر 4 سنوات".

وأضاف البيان أن " المتهمين اعترفو بجريمتهم بعد التحقيق بسبب مشاكل عائلية، ليتم إحالتهم للقضاء وتوقيفهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

المصدر: السومرية