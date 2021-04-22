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مصر.. ريم البارودي تعلق على طلاقها من أحمد سعد وسر خلافها مع ريهام سعيد

مجتمع

مصر.. ريم البارودي تعلق على طلاقها من أحمد سعد وسر خلافها مع ريهام سعيد
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تصدر اسم الفنانة المصرية ريم البارودي في محركات البحث بعدما تحدثت مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "العرافة".

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وتحدثت ريم البارودي عن الخيانة والوجع، مؤكدة أن طليقها الفنان أحمد سعد هو من قام بخيانة العيش والملح: "قسم وسطي وكانت صدمة، هو اللي خان العيش والملح، بس أنا كبّرت وخلاص النفوس صافية".

وعن إعلان خطبته خلال الأشهر الماضية، رفضت التعليق وقالت: "مش موضوعي أنا مالي، ولما شوفت الخبر قولت ربنا يتمم بخير".

وبكت ريم البارودي بعد عرض صورة الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة إنهما كانتا دوما على خلاف وتصالح، لكن في النهاية هي لا تعرف السبب الأساسي للخلاف، إلا أن ريهام سعيد قامت برفع دعوى قضائية ضدها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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