الفنان السوري أركان فؤاد يعتزم مقاضاة رامز جلال

أعلن المطرب السوري أركان فؤاد عزمه مقاضاة الفنان رامز جلال والقناة التي تعرض برنامج "رامز عقله طار" بسبب السخرية منه في إحدى الحلقات.

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وعبر المطرب السوري عن استيائه من الفنان رامز جلال وطالبه بالاعتذار الرسمي بسبب الضرر الأدبي الذي تعرض له بعد بث هذه الحلقة من خلال بيانا رسمي أصدره أمس الأربعاء.

وقال فؤاد من خلال البيان إنه تعرض لاعتداء لفظي من قبل رامز جلال، بوصفه أنه موضة قديمة، بعدما وصف حذاء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي حل ضيفا على الحلقات الأولى من البرنامج، بأنه يرتدى حذاء "أركان فؤاد"، خلال وصفه لطريقة سيره والملابس الغريبة التي يرتديها، وأنها لا تليق بمدينة الملاهي التي تم تصوير البرنامج بها.

وتساءل فؤاد "ما دخله ببرنامج المقالب هذا؟، والذي يأتي به الضيوف أيا كان اتفاقنا أو اختلافنا معهم ليتم عمل المقلب بهم بالقول والفعل عن رضا تام كما فعل مع ضيفي هذه الحلقة، بضربه طلقات مطاطية عليهم في أماكن حساسة وخادشة للحياء العام لإثارة ضحكات المشاهدين على مشاهد مسفة، وبالإضافة إلى ذلك السخرية بالقول على قامات فنية كبيرة ليس لها علاقة بالضيوف أو البرنامج".

المصدر: في الفن