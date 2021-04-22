مصر.. ريهام سعيد تنشر صورتها مع إعلامية مشهورة وتهاجمها برسالة غامضة

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، صورتها مع الإعلامية المشهورة بسمة وهبة، حيث وجهت رسالة هجوم مجهولة اعتبرها البعض أنها لبسمة وهبة.

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وشاركت سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة تجمعها بالأخيرة، معلقة: "في ناس ممكن يدوسوا عليك وعلى سمعتك وعلى عيالك ويصمموا إنهم يشوهوكً عشان يطلعوا على كتافك".

وتابعت الإعلامية: "عيش وملح طظ، دخول بيوت بعض طظ، جدعنة والصورة دي تشهد طظ، المهم الترند، الفلوس والفساتين مش بتعمل بني ادمين".

واختتمت: "في هذا الشهر الكريم ومن كل قلبي حسبي الله ونعم الوكيل، بجد عيب".

واعتبرت وسائل الإعلام المصرية أن ريهام سعيد توجه رسالة غير مباشرة إلى بسمة وهبة نظرا لوجود خلافات سابقة بينهما.

المصدر: RT + الوطن