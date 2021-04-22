استطلاع رأي: غالبية الروس يخططون للاستجمام صيفا داخل البلاد

أجرى موقع تخطيط السفر الروسي One Two Trip دراسة لمعرفة أين ينوي السياح الروس قضاء استجمامهم الصيفي هذا العام.

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واتضح أن غالبية السياح (نحو 80.1% ممن حجزوا تذاكر الطائرات) يهتمون برحلات جوية داخلية.

وقد ازداد الطلب السياحي على الرحلات الجوية إلى سوتشي على شاطئ البحر الأسود (16.8%)، القرم (14.3%)، موسكو (8.8%)، بطرسبورغ (8.3%)، كراسنودار في جنوب روسيا (4.4%)، كالينينغراد في أقصى غرب روسيا (4.2%)، محج قلعة في جمهورية داغستان على شاطئ بحر قزوين (1.8%) وغيرها.

وهناك مسارات سياحية أجنبية لا تزال تتمتع بطلب لدى السياح الروس وبينها تركيا (7.74%)، أرمينيا (5.9%)، قبرص (5.4%)، جورجيا (5.1%)، اليونان (4.8%)، إيطاليا (3.2%)، مصر (3.1%)، الولايات المتحدة (2.8%)، الإمارات العربية (2.7%)، صربيا (2%).

مع ذلك فإن الحكومة الروسية أعلنت في وقت سابق أنها تُوقف الرحلات الحوية المنتظمة إلى كل من تركيا وتنزانيا. بينما يتوقع أن تستأنف الرحلات الجوية السياحية إلى المنتجعات المصرية بعد 10 مايو المقبل حسبما أوردته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا