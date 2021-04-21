مصر.. رامز جلال يسبب أزمة بعد تنمره على مدحت فقوسة

تسبب الفنان المصري رامز جلال بحالة من الجدل، وذلك بعد تنمر على لاعب نادي الإسماعيلي السابق مدحت فقوسة خلال برنامجه "رامز عقله طار".

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تنمر رامز جلال على مدحت فقوسة جاء خلال حلقة أمس، 8 من رمضان، التي وقع خلالها الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن، وهو ما طرح تساؤلا حول إمكانية معاقبة رامز بسبب تنمره العشوائي على ضيوفه والشخصيات العامة.

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يمنع التنمر بأي مواطن، كما يعاقب القانون يعاقب كل متعد عملا وقولا على الغير طبقا لنصوصه الواضحة، وهو ما ينطبق على برنامج رامز جلال خاصة بعد انزعاج بعض الأشخاص من حديثه وتأثرهم نفسيا وماديا من حديثه.

وأضاف الفقي أن القانون المصري وضع توصيفا عاما وشاملاً للتنمر يشمل القول والفعل والسب والقذف والتشهير، ويعاقب مرتكبه بالحبس لمدة 6 أشهر، وإذا كان الظرف مشدد يعاقب بالحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفقًا للمادة الجديدة المضافة إلى قانون العقوبات.

وكان قد تسبب رامز جلال في أزمة خلال حلقة حمو بيكا مغني المهرجانات الشعبية، حيث سخر من الحذاء الذي كان يرتديه وقال عنه: "جزمة أركان فؤاد"، وهو ما أغضب زوجته المطربة نادية مصطفى ونجلتها، الذين أعلنوا رفضهم لتلك السخرية بشكل قاطع.

المصدر: الوطن