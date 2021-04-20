الكنيسة الأرثوذكسية أبلغت سكان روسيا عن موعد وصول النور المقدس إلى موسكو

سيصل النور المقدس، الذي ينبثق كل عام عشية حلول عيد الفصح الأرثوذكسي في كنيسة القيامة في القدس، إلى كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو مساء 1 مايو.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن رئيس مجلس أمناء صندوق رسول أندراوس المدعو أولا، فلاديمير ياكونين.

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قال ياكونين:" إننا نمارس أنشطتنا التقليدية العام الجاري، شـأنه شأن العام الماضي، في ظروف الإجراءت الاحترازية التي اتخذت للحيلولة دون انتشار وباء "كوفيد – 19" وأعرب، ياكونين عن امتنانه للسلطات الإسرائيلية على إتاحتها فرصة لروسيا وغيرها من البلدان لاستلام النور المقدس وإيصاله إلى كنائسها للبدء في أداء طقوس عيد الفصح.

وأشار إلى أن شعلة النور المقدس ستنقلها السفارة الروسية لدى إسرائيل إلى متن الطائرة الروسية، ثم سيعود وفد صندوق أندراوس المدعو أولا إلى موسكو لإحضار الشعلة إلى كاتدرائية المسيح المخلص مساء يوم 1 مايو المقبل.

يذكر أن عيد الفصح الأرثوذكسي يصادف العام الجاري يوم 2 مايو.

المصدر: نوفوستي