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مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بالظهور عاريا.. (فيديو وصور)

مجتمع

مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بالظهور عاريا.. (فيديو وصور)
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أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بمقطع فيديو ظهر فيه عاريا، حيث كتب أسفل الفيديو أن الدكتور منع عنه الملابس في درجة الحرارة العالية.

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وتداول رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يظهر نصف جسمه عاريا "دون ملابس"، معلقا: "جمهوري الأصيل الغالي، كواليس تصوير موسى يوم 6 رمضان، درجة الحراراة 40 بره، بشكركم على تخطي هاشتاج محمد رمضان 2 مليار و500 مليون على تيك توك".

وأضاف محمد رمضان، خلال تعليقه على الفيديو: "ثقة في الله نجاح، دائمًا يليق بكم.. ملحوظة الدكتور مانع الملابس في درجة الحرارة العالية، ادعولي".

مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بالظهور عاريا.. (فيديو وصور)

المصدر: RT

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