انفجار المزة بدمشق .. وفاة طفلة وعدة بيوت مهددة بانهيار

RT الأضرار لم تقتصر على البيت الذي انفجرت فيه الأسطوانة

كما يحدث دائما في المناطق التي تعرف باسم "السكن العشوائي"، لا تقتصر أضرار الكوارث على الأذى المباشر، بل إن ضيق الشوارع وتلاصق الأبنية يزيد حجم الضرر.

طفلة توفيت، وأهلها في العناية المشددة، ونحو خمسة منازل تضررت في حي المزة الـ 86 بدمشق.

صوت عنيف سمعه الأهالي ليلا، نتيجة تفجير لم تُعرف بدقة بعد تفاصيل أسبابه وكيفية حدوثه. كل ما يقوله الأهالي هناك إنه ناجم عن انفجار أسطوانة غاز منزلي.

تلاصق البيوت أدى إلى توسيع الأضرار، وامتد الانهيار إلى الجدران والأعمدة في البيوت الملاصقة للبيت الذي شهد الانفجار، وبدت آثار الانهيار تنبئ بخطورة انهيار ثان.

ضيق الممر بين البيوت، أضاف صعوبات على أعمال رفع الأنقاض.

أصحاب البيوت المتضررة، كانوا ينظرون إلى أشيائهم وقد صارت مع الأنقاض، ولا تشغلهم إلا أخبار الجيران الذين فقدوا طفلة، وما زالوا في العناية المشددة، إذ أن السؤال عن البيوت وهل ستكون صالحة ليبقوا فيها بدءا من اليوم، لم يكن قد آن أوانه بعد.

المصدر: RT

أسامة يونس