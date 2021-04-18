وفاة كاتب صحفي مصري بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر، وفاة الكاتب الصحفي، حازم منير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "مصراوي"، قال عبد المجيد عبر صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ما أقسى هذه الأيام التي تفجعنا برحيل الأحبة الواحد تلو الآخر.. رحل منذ دقائق إلى دار البقاء، الأستاذ والزميل الغالي، الكاتب الصحفي القدير، الوطني المخلص، الخلوق، حازم منير، بعد صراع 17 يوما مع كورونا اللعين بالعناية المركزة".

وأضاف عبد المجيد: "نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم مع النبيين والشهداء والصديقين، ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان".

المصدر: مصراوي