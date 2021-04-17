مصر.. تجديد حبس المتهمين بقتل امرأة مسنة في حدائق الأهرام 15 يوما

جددت نيابة جنوب الجيزة في مصر، أمر حبس المتهمين بقتل سيدة مسنة وسرقتها في منطقة حدائق الأهرام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وأصدرت نيابة جنوب الجيزة أمرا يقضي بالتحفظ على أداة الجريمة المستخدمة في الواقعة، وتشريح جثمان المتوفية للوقوف على أسباب الوفاة.

وفي تفاصيل الجريمة، اعترف "ي. أ"، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 26 سنة، بتفاصيل جريمته بقتل سيدة داخل مسكنها في الهرم.

وأشار المتهم إلى أنه كان يعمل حارس أمن لدى المجني عليها، وأنها كانت تعطف عليه، وهو ما أدى إلى طمعه في التخلص منها وسرقة ما لديها من أموال ومصوغات ذهبية، لافتا إلى أنه كان ينوي شراء شقة، وأنه كان يعرف أن المجني عليها تحتفظ بكمية كبيرة من المصوغات الذهبية والمجوهرات والمبالغ المالية في منزلها، فقرر ارتكاب الجريمة حتى يحصل على تلك الثروة، حيث أن المجني عليها تقيم بمفردها ولن يرتاب فيه أحد.

هذا وأفاد "ي. أ" بأنه استعان بأحد أصدقائه، وتسلل إلى شقة المجني عليها، وقام بالاعتداء عليها خنقا وضربا، حتى فارقت الحياة، ومن ثم استولى على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية و2 هاتف محمول.

في حين أن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنت عبر تحرياتها من كشف مرتكبي هذه الجريمة وتفاصيلها، حيث أرشد المتهمان عن الهاتفين، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العام التي تولت التحقيق، واصطحبت المتهمين إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيلهما الجريمة بحضور قوة من مباحث الهرم.

وضمن التحقيقات، قال الحارس المتهم: "مكنش في نيتي أقتلها، كنت عاوز أسرقها بس، لكن هي صحيت من النوم وخدت بالها مننا، وكان لازم نخلص منها، فقتلناها وهي بصراحة متستاهلش كدة".

المصدر: "الوطن"