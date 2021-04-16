وسط إشاعات عن رغبتها بالطلاق.. ميلانيا ترامب تتناول العشاء مع زوجها

ظهرت ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب في أحد المطاعم، وذلك وسط إشاعات ترددت في السابق بأنها "تحصي الدقائق" لمغادرة البيت الأبيض حتى تتمكن من طلب الطلاق من زوجها.

وتظهر في الصورة التي تم التقاطها ميلانيا مرتدية فستانا أسود اللون، والرئيس السابق مرتديا بدلة كحلية، وهما جالسين جنبا إلى جنب على مائدة مستديرة في الهواء الطلق في أحد مطاعم منتجع "مار إيه لاغو".

الصورة من "الديلي ميل"

وعلى الرغم من اختيارهما تناول الطعام في مكان عام، إلا أن الزوجين حرصا على عدم ازعاجهما، حيث تمت إحاطة طاولتهم بحبال حمراء اللون لفصلها على الطاولات الأخرى.

يذكر أن هذا هو الظهور العلني الثاني للسيدة الأمريكية الأولى السابقة خلال أسبوع، والسابع منذ خروجها من البيت الأبيض بعد انتهاء ولاية ترامب في يناير الماضي وانتقالهما للسكن في منتجع "مار إيه لاغو".

المصدر: "ديلي ميل"