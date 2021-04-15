مصر.. هاني شاكر يحرج شيرين عبد الوهاب على الهواء ويكشف حقيقة عمليات التجميل التي أجراها

قال الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ليست مطربة مصر الأولى ولا تستحق هذا اللقب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي بقناة "القاهرة والناس" أن الفنانة أنغام هي من تستحق لقب مطربة مصر الأولى في الوقت الحالي وليس شيرين عبد الوهاب.

وتابع: "أنغام صوت رائع وجميل وهي في مقدمة الفنانات بفضل تركيزها في العمل والإخلاص فيه ثم يأتي بعدها آمال ماهر ثم شيرين عبد الوهاب".

وأكد شاكر أنه لم يخض لعمليات التجميل وحديث البعض عنه كلام مرسل ولا حقيقه له، قائلا: "جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفني محافظ على نفسي فهمين أني بعمل عمليات تجميل"، كما أنه رد على الاتهامات الموجهة له بالبخل، قائلًا: "انا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا تعالوا شوفوا البيت عندي".

المصدر: فيتو + مصراوي