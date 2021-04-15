 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: بايدن يعتقد أن لقاءه مع بوتين سيكون حاسما لوقف التصعيد

مصر.. هاني شاكر يحرج شيرين عبد الوهاب على الهواء ويكشف حقيقة عمليات التجميل التي أجراها

مجتمع

مصر.. هاني شاكر يحرج شيرين عبد الوهاب على الهواء ويكشف حقيقة عمليات التجميل التي أجراها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6yd

قال الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ليست مطربة مصر الأولى ولا تستحق هذا اللقب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي بقناة "القاهرة والناس" أن الفنانة أنغام هي من تستحق لقب مطربة مصر الأولى في الوقت الحالي وليس شيرين عبد الوهاب.

وتابع: "أنغام صوت رائع وجميل وهي في مقدمة الفنانات بفضل تركيزها في العمل والإخلاص فيه ثم يأتي بعدها آمال ماهر ثم شيرين عبد الوهاب".

وأكد شاكر أنه لم يخض لعمليات التجميل وحديث البعض عنه كلام مرسل ولا حقيقه له، قائلا: "جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفني محافظ على نفسي فهمين أني بعمل عمليات تجميل"، كما أنه رد على الاتهامات الموجهة له بالبخل، قائلًا: "انا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا تعالوا شوفوا البيت عندي".

المصدر: فيتو + مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا