 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تتعارض مع مصالح شعبي البلدين

مصر.. نشر اعترافات مذيعة مشهورة ارتكبت جريمة قتل

مجتمع

مصر.. نشر اعترافات مذيعة مشهورة ارتكبت جريمة قتل
facebook
رانيا صفوت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6vj

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن أقوال مذيعة مشهورة بالراديو خلال التحقيق معها في ارتكابها جريمة قتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

إقرأ المزيد
الكشف عن اسم وصورة المذيعة المصرية قاتلة زوج شقيقتها ودوافع الجريمة
الكشف عن اسم وصورة المذيعة المصرية قاتلة زوج شقيقتها ودوافع الجريمة

وقالت المذيعة رانيا إنه لم يكن في نيتها القتل، وكانت مجرد مشاجرة عادية، موضحة: "الشيطان تغلب عليا ومعرفش قتلته ازاي".

وأوضحت:" وأنا قاعدة في التجمع وعرفت أن جوز أختي بلغ الناس اللي لها فلوس عند جوزي بمكانه، روحت بيت والدتي في السيدة زينب علشان أعاتبه، لكن حصل بينا مشادة كلامية في الأول، بعدين بقت مشاجرة ومحسيتش بنفسي غير والسكينة في أيدي وأنا بطعنه أكتر من مرة في فخذه لغاية ما وقع ومات في ساعتها، والشرطة جت قبضت عليا وأنا جنب الجثة، لكن مكنش قصدي أني اقتله".

وكشفت معاينة النيابة العامة، لمسرح جريمة مقتل زوج شقيقة مذيعة الراديو، عن أن المتهمة أمسكت بسكين المطبخ، وسددت 3 طعنات قاتلة، فسقط على الأرض جثة هامدة، بعد أن استقرت إحدى الطعنات في القلب، وأن مدة الجريمة لم تزيد عن 5 دقائق، وجلست بجانب الجثة حتى حضرت الشرطة، وألقت القبض عليها.

وباشرت نيابة جنوب القاهرة، التحقيق مع المذيعة المتهمة، كما أمرت بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس المذيعة المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة سكين، كما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا