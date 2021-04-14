 
مباشر
عاجل
بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

إثر كورونا.. وفاة كاهن اشتهر بحضور الصلاة داخل أحد المساجد بمصر

مجتمع

إثر كورونا.. وفاة كاهن اشتهر بحضور الصلاة داخل أحد المساجد بمصر
Reuters Amr Dalsh
كنيسة بجانب جامع في العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6j5

توفي اليوم الأربعاء، القمص أنسيمس رزق، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر في مصر، والذي اشتهر بحضور الصلاة داخل احد المساجد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
مصر.. لحظة إطلاق مدفع إفطار رمضان من قلعة صلاح الدين لأول مرة منذ 30 عاما
مصر.. لحظة إطلاق مدفع إفطار رمضان من قلعة صلاح الدين لأول مرة منذ 30 عاما

وأعلنت إبراشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، عن وفاة القس أنسيمس رزق، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، متأثرا بفيروس كورونا، بعد صراع عدة أسابيع مع الفيروس داخل أحد المستشفيات.

هذا ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء، من كنيسة الإبراشية بحضور الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وباقي الكهنة.

إثر كورونا.. وفاة كاهن اشتهر بحضور الصلاة داخل أحد المساجد بمصر

تجدر الإشارة إلى أن القمص أنسيمس رزق اشتهر إعلاميا عندما حضر داخل المسجد صلاة الجمعة أثناء افتتاح وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أحد المساجد الجديدة بمركز ومدينة ميت غمر، حيث كان أنسيمس نائبا للكنيسة وقتها.

إثر كورونا.. وفاة كاهن اشتهر بحضور الصلاة داخل أحد المساجد بمصر
إثر كورونا.. وفاة كاهن اشتهر بحضور الصلاة داخل أحد المساجد بمصر

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

              RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا