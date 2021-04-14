إثر كورونا.. وفاة كاهن اشتهر بحضور الصلاة داخل أحد المساجد بمصر

توفي اليوم الأربعاء، القمص أنسيمس رزق، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر في مصر، والذي اشتهر بحضور الصلاة داخل احد المساجد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وأعلنت إبراشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، عن وفاة القس أنسيمس رزق، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، متأثرا بفيروس كورونا، بعد صراع عدة أسابيع مع الفيروس داخل أحد المستشفيات.

هذا ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء، من كنيسة الإبراشية بحضور الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وباقي الكهنة.

تجدر الإشارة إلى أن القمص أنسيمس رزق اشتهر إعلاميا عندما حضر داخل المسجد صلاة الجمعة أثناء افتتاح وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أحد المساجد الجديدة بمركز ومدينة ميت غمر، حيث كان أنسيمس نائبا للكنيسة وقتها.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT