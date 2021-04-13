سوريا .. إصابة 6 أطفال بانفجار "جسم غريب" أثناء لعبهم في ريف حماة

أصيب ستة أطفال في منطقة مصياف بريف محافظة حماة السورية بانفجار جسم غريب لم تعرف ماهيته، أثناء لعبهم في الشارع.

وذكر مصدر في الهيئة العامة لمستشفى حماة لـRT أن أحدا لم يتعرف بعد على ماهية الجسم الذي انفجر، وقال بعض ذوي المصابين إنهم سمعوا صوت انفجار ثم شاهدوا الدخان، وقد انفجر الجسم أثناء لعب الأطفال في الشارع دون أن يتمكن أحد من معرفة ماهيته بدقة.

وأكد المصدر أن أربعة من الجرحى هم أخوة، وأن أكبرهم فتاة في العاشرة من عمرها، وأنهم جميعا تخرجوا من المشفى دون أن تكون حالتهم بحاجة تدخل جراحي، باستثناء طفل واحد (8 سنوات) تطلبت حالته ذلك، وهو ما زال في المشفى وحالته مستقرة.

وأشار إلى أن الأطفال من قرية الهزانة في منطقة مصياف جنوب غرب حماة.

وكان مدير المستشفى ماهر يونس كتب في الصفحة الرسمية للهيئة أن "اليوم الأول من رمضان لم يكن سهلا للكادر المناوب في الهيئة، حيث استمر العمل لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والمنقذة للحياة حتى بعد وقت الإفطار".

المصدر: RT