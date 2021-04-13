مصر.. مساعد الشيخ الموقوف بسبب صلاة التراويح يكشف سبب تحويله للتحقيق

تحدث جودة محمد مساعد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي إمام وخطيب مسجد الطاروطي بالزقازيق عن أول صلاة التراويح أمس، التي تسببت في غلق المسجد وإيقاف الشيخ الطاروطي.

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وأوضح جودة محمد أنه جرى التنبيه على الأهالي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في أوقات سابقة، في إطار ما أعلنته وزارة الأوقاف من ضوابط للصلاة في المساجد، موضحا أن أعداد المصلين كانت كبيرة بالفعل في أول صلاة تراويح بالأمس.

وأضاف جودة، أن الأمر يرتبط بثقافة المواطنين، وأن الكثيرين أقبلوا على الصلاة خاصة بعد تعليقها العام الماضي في المساجد بسبب موجة فيروس كورونا الأولى.

وقال: "الناس كانت عايزة تحضر أول صلاة تراويح، والقلوب متعطشة، ونحن جميعاً مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وهذا أمر يحتاج لمزيد من التوعية المستمرة، خاصة في البيئة الريفية، لأن أهل الريف لا يلتزمون بالقدر الكافي بالإجراءات الاحترازية كما يحدث في المدينة".

وتابع: "نحن عرفنا بالقرارات الصادرة من البيان، وطبعا نستجيب لكل ذلك، والشيخ الطاروطي كان يؤم الناس بالفعل أمس، لأنه أسس هذا المسجد ويحمل اسمه، لكنه غير مسؤل عن العدد الكبير الذي حضر للمسجد ليشهد الصلاة، وسنواصل توعية الناس بأهمية الإجراءات الاحترازية".

ونبهت وزارة الأوقاف على المديريات بعدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة، مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته، لاتخاذ ما تراه لازما حيال المخالفة، وتكليف مديرية أوقاف الشرقية بغلق المسجد بأقفال من المديرية والاحتفاظ بمفاتيح المسجد بالمديرية اليوم الثلاثاء 13/ 4/ 2021م.

المصدر: الوطن