الاتحاد الأوروبي للمسلمين: رمضان كريم (فيديو)

هنأ ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على طريقته الخاصة.

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وقال لويس ميغيل بوينو في "تويتر": "أود أن أتمنى لأصدقائنا المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم الصحة والسلام والفرح، آملا أن يكون صياما مقبولا...كل عام وأنتم بخير".

ونشر فيديو له وهو يرسم لوحة تعبيرية عن جامع و"هلال رمضان" ومدينة، وكتب في اللوحة: "رمضان كريم".

أودّ أن أتمنّى لأصدقائنا المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم الصحة والسلام والفرح، آملا ً أن يكون صياما ً مقبولا ً...كلّ عام وأنتم بخير.#رمضان_كريمpic.twitter.com/RINzX78QGg — Luis Miguel Bueno 🇪🇺 (@EUinArabic) April 12, 2021

المصدر: RT