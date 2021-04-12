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مصر.. الصدفة تقود قوات الأمن للقبض على منار سامي

مجتمع

مصر.. الصدفة تقود قوات الأمن للقبض على منار سامي
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كشف مصدر أمني أن قوات الأمن ألقت القبض على منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، في أحد مولات مدينة نصر.

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وتابع المصدر، أنه وقعت مشاجرة بين منار وإحدى الفتيات بدائرة مدينة نصر، وتعرفت عليها إحدى الدوريات الأمنية بـ"الصدفة" وأنها مطلوبة في حكم قضائي بالحبس 3 سنوات، وهاربة من الحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت في جلسات استئناف منار سامي، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، بتأييد الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات مع الشغل.

وأثارت منار سامي الجدل مؤخرا بسبب نشرها فيديوهات على موقع "تيك توك" لا تليق بالذوق العام في مصر، مع تكريمها من جهات غير معلومة على ما تقدمه من فيديوهات.

المصدر: القاهرة 24

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