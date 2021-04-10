عضو الفريق السوري لمواجهة كورونا نبوغ العوا يوضح ما يشاع عن إصابته بكورونا

نفى عضو الفريق الاستشاري السوري لمواجهة جائحة كورونا، نبوغ العوا، صحة ما يشاع في البلاد عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال العوا في تصريح لـRT إنه أصيب بالفيروس منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وأنه حجر على نفسه في المنزل وعولج من المرض، وأنه عاد إلى صحته وعافيته ودوامه في العيادة والمشفى.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا حول إصابة العوا بالفيروس، وبنوع من عدم الدقة قالت إن الإصابة حديثة، فيما تعود إلى شهر ونصف الشهر، وانتهت جميع مفاعيلها.

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ويعد العوا من أبرز الشخصيات التي حازت المتابعة خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في ما يتعلق بفيروس كورونا وإجراءات مواجهته.

وكان له كثير من الآراء التي لم تتفق مع الإجراءات الحكومية في مواجهة الفيروس، وانتقد قرارات حكومية رأى أنها لم تكن في مستوى مواجهة الفيروس، وخاصة في مسألة دعوته لإغلاق المدارس، وتحذيراته من عدم الالتزام اللازم بإجراءات مواجهة كورونا.

وعمل العوا عميدا لكلية الطب في جامعة دمشق حتى سبتمبر 2020، حين تم بقرار من وزير التعليم العالي تعيين عميد جديد للكلية، وهو الحدث الذي حاز الاهتمام وأثار الجدل في البلاد.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT