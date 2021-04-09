إسباني ينجو من الموت بقلب جديد في يوم ميلاد ابنه

ابتسم الحظ للإسباني أنطونيو سلفادور الذي كان برفقة زوجته التي دخلت في آلام المخاض، عندما أخبره الأطباء أنهم عثروا له على قلب مطابق لإجراء عملية زرع قلب كان ينتظرها منذ سنوات.

وبعد التردد وافق سلفادور على الخضوع للعملية، وعندما أفاق الرجل الذي يبلغ من العمر 39 سنة من التخدير وجد نفسه بقلب جديد وأبا لطفله في نفس اليوم في منتصف شهر مارس.

ونقل المستشفى عن آنا زوجة سلفادور قولها: "جاء صموئيل (الطفل) يحمل في يده قلبا لأبيه".

وقال المستشفى إنه انتظر للتأكد من أن المريض تكيف بشكل جيد مع القلب الجديد وأن الطفل بخير أيضا قبل الإعلان عن نجاح عملية الزراعة.



وأوضح الجراح مانويل رويز فرنانديز أن زراعة القلب أنقذت حياة سلفادور، لأنه كان يعاني من حالة تعرف بمرض القلب الضخامي، وكانت تتفاقم باستمرار.

وأضاف: "لقد ولد مرة أخرى في اليوم الذي ولد فيه ابنه أيضا. سيبقى هذا اليوم بالتأكيد في ذاكرتهما".

المصدر: "رويترز"