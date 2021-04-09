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مصر.. الفنان محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو جديد

مجتمع

مصر.. الفنان محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو جديد
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نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وهو يلقي الكثير من الدولارات على الأرض في إشارة لكثرة ماله، بعد الحكم عليه بتعويض الطيار المفصول.

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جاء ذلك للمرة الثانية، حيث سبق أن نشر محمد رمضان فيديو ظهر خلاله في مسبحه ويلقي المال في المياه، واعتبرها البعض إشارة منه لإلزامه بسداد 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "اتقي الله بقا" و"نعمة وتزول من وشك" و"ما كفاية استفزاز" و"ربنا يزيدك يا فنان وعقبالنا" و"دا عشان خلوك تدفع الـ 6 مليون؟.. رمضان أنت بتعيط؟".

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها أشرف أبو اليسر.

المصدر: RT

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