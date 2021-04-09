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مغن لبناني يحسم الجدل حول زواج أصالة من برلماني مصري (فيديو)

مجتمع

مغن لبناني يحسم الجدل حول زواج أصالة من برلماني مصري (فيديو)
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أكد مصفف الشعر والمغني اللبناني جو رعد زواج صديقته النجمة السورية أصالة، من برلماني مصري بعد الجدل الكبير حول زواجها.

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وقال في فيديو نشره على صفحته على تويتر: "الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت"، كما أكد جو أن بيت الفنانة أصالة سيشهد مناسبة أخرى اليوم وهي خطوبة ابنتها شام الذهبي".

ونشر جو رعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يؤكد به  سعادته الكبيرة لأصالة وابنتها، قائلا: "أصالة ألف مبروك الزواج .. ولشام الخطبة".

وشغلت النجمة أصالة الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب الأنباء التي تم تداولها حول استعداد أصالة للزواج من جديد وهي الأنباء التي رفضت أصالة التعليق عليها سواء بالنفي أو الإيجاب.

المصدر: RT

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