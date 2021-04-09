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مصر.. فنان مشهور يعلق على ظهور صورته بجانب بن لادن

مجتمع

مصر.. فنان مشهور يعلق على ظهور صورته بجانب بن لادن
Reuters
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علق الفنان المصري المشهور طارق لطفي على ظهور صورته بجانب أسامة بن لادن خلال تجسيد شخصيته في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.

مصر.. فنان مشهور يعلق على ظهور صورته بجانب بن لادن
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وقال لطفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، إنه يجسد في المسلسل شخصية "الشيخ رمزي"، مضيفا: "تركت دقني سنة وشهرين، درست كل الشخصيات اللي هتفاجئ الناس، والسيناريو يضم 3 شخصيات في شخصية واحدة".

وأضاف: "عايز أشكر سفير مصر في أفغانستان لأنه ساعدنا بشكل كبير، وساعدنا في إرسال ملابس كان من الصعب الحصول عليها هنا".

وتابع: "أختي قالتلي صورتك جنب أسامة بن لادن شكله أطيب منك، بسبب تقمص الشخصية واللوك الذي ظهرت بيه، والمسلسل قدامي طوال السنة وهو ما ساعدني في اختيار طريقة المشي وطبقة الصوت، وهي كانت صعبة وتستنفذ النفس بشكل كبير، فكان من الصعب أن أقول جملة كاملة".

واستكمل لطفي حديثه حول تفاصيل الدور: "الشخصية تدرجت بشكل كبير حتى وصلت لمرحلة من التطرف، والشخصية تحمل كم تناقض كبير، والمسلسل يناقش قضية مهمة لأساليب المتطرفين للسيطرة على العقول، وأتمنى أن يستمتع الناس بالمسلسل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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