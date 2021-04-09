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مصر.. الطيار المفصول يظهر لأول مرة من العناية المركزة ويرد على محمد رمضان

مجتمع

مصر.. الطيار المفصول يظهر لأول مرة من العناية المركزة ويرد على محمد رمضان
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رد الطيار المصري أشرف أبو اليسر المشهور بـ"الطيار المفصول"، على محمد رمضان بعد الحكم بتعويضه بـ6 ملايين جنيه.

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وقال أبو اليسر في فيديو لموقع "مصراوي": "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها حيث قال رمضان: "أنا مادخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه مصري تعويضا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

المصدر: مصراوي

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