غالبية الروس مقتنعون بضرورة مواصلة دراسة الفضاء الكوني

أعرب غالبية الروس عن قناعتهم بأن البشرية يجب أن تواصل دراسة الفضاء الكوني.

ويعتبر 63% من الروس أن دراسة الفضاء تكون أمرا مفيدا اليوم وفي المستقبل البعيد وقد يستطيع البشر في يوم من الأيام أن يعيشوا خارج كوكب الأرض.

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جاء ذلك في تقرير نشره نظام الدفع المالي الروسي "مير" الذي أجرى استطلاع رأي المواطنين الروس عشية حلول عيد الفضاء الذي يصادف أول رحلة فضائية قام بها يوري غاغارين في 12 أبريل عام 1961.

ويعتبر 84% من المشاركين في الاستطلاع أن البشرية يجب أن تستمر في دراسة الفضاء الكوني. ويشارك هذا الرأي 94% من سكان دائرة الأورال الفدرالية و90% من أهالي موسكو غيرها من المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. أما دائرة الشرق الأقصى الفدرالية فيشارك هذا الرأي فيها 65% من الروس فقط وهي أقل نسبة مئوية في روسيا.

وقال المحللون إن 50% من الروس يتابعون الأخبار الفضائية. ويهتم الرجال أكثر من النساء بالفضاء.

وأشار التقرير أيضا إلى أن هواة الفضاء هم الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما.

وقالت مديرة الدراسات السوقية في نظام الدفع المالي "مير"، إيرينا لوبانوفا، إن الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 34 عاما مقتنعون تماما بضرورة استيطان كواكب أخرى. أما بين المسنين الذين قد تجاوز عمرهم 60 عاما فنسبة الذين يقتنعون بضرورة مواصلة دراسة الفضاء 70%.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري بين 1200 روسي قد تجاوز سنهم 18 عاما.

المصدر: تاس