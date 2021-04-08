بعد القبض على حسن شاكوش.. الأمن المصري يهدم كافيه يوتيوبر شهير (صورة)

داهمت قوات الأمن بمنطقة مدينة نصر في القاهرة كافيه يملكه اليوتيوبر الشهير عمرو راضي، وذلك على خلفية افتتاحه دون ترخيص.

إقرأ المزيد

وقامت القوات الأمنية بهدم الواجهة الخارجية للكافيه، بسبب تقديم الشيشة في مخالفة واضحة للإجراءات التي أقرتها البلاد.

جاء ذلك عقب مرور أقل من أسبوع على واقعة إغلاق الكافيه الخاص بالمطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك في اليوم الأول لافتتاحه، وكان حفل الافتتاح حضره عدد من الفنانين لتقديم المباركات والتهنئة للمطرب الشعبي، إلا أنه عقب مرور وقت قصير حضرت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت بتشميعه وإغلاقه وألقت القوة الأمنية القبض على شاكوش وعدد من المتواجدين حيث بلغ عددهم 19 فردا.

وأكد المقبوض عليهم أثناء خضوعهم للتحقيق أمام النيابة العامة بمدينة نصر أنهم لا تجمعهم معرفة شخصية بالمطرب، وأنهم حضروا من أجل تأمين المكان مقابل الحصول على 300 جنيه والانصراف عقب انتهاء الاحتفال.

المصدر: الوطن