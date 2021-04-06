مصر.. نشر فيديو للفنانة برلنتي عامر وسعد الصغير بعد جدل كبير حول زواجهما

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للفنانة برنتلي عامر وزوجها الفنان المصري سعد الصغير، بعد الجدل المثار حول إعلان زواجهما.

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وظهر سعد الصغير خلال فيديو قال خلاله: "بيرلنتي حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة حبيبة قلبي، مراتي بيرلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبة قلبي، ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتِ وش الخير عليّا، أنتِ كل الدنيا ليّا، حبيبتي أم أدهم".

وقالت برلنتي عامر زوجة سعد الصغير، إن خطبتهما حدثت أمام الجميع ولا يوجد شيء ليتم إخفاؤه وأن خطبتهم حدثت بعد قصة حب شهد عليها الكثيرون، مشيرة إلى أن الخطبة حدثت في أحد الأماكن المفتوحة، وحضرها عدد من أصدقائهم المشتركين منهم إيهاب توفيق وعمر كمال وقاموا بالغناء والرقص مع سعد.

وخرجت نور الهدى، زوجة الفنان الشعبي، سعد الصغير الأولى، المعروفة بـ"أم محمود" عن صمتها، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب".

كما شاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، متجاهلة سعد الصغير مدونة: "عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم".

وتابعت: "سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم".

المصدر: الوطن