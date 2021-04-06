السلطات المغربية تستجوب فنانين جزائريين بسبب تسجيل يسيء لأطفال مغاربة وللنساء في المملكة (فيديو)

استدعت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المغربية، أمس الاثنين، ممثلين جزائريين اثنين نشرا مقطع فيديو يسيئان من خلاله إلى أطفال مغاربة.

ويظهر في هذا التسجيل المصور بمدينة مراكش بالمغرب، فنانان جزائريان يقيمان في فرنسا، يهينان أطفالا مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بكونهم غير شرعيين، وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية، ويصفونهن "بالعهر"، ما أثار غضب المغاربة.

وعلى إثر الضجة التي أثارها نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق قضائي في شأنه من أجل تحديد المسؤوليات.

وخلال هذا التسجيل، استهزأ الجزائريان بـ 3 أطفال، ونعتاهم بأنهم أبناء عاهرات يمارسن الجنس مقابل 100 درهم.

ويتواجد الممثلان الجزائريان في مراكش لحضور أحد البرامج الذي تصوره القناة الثانية المغربية "2M"، و التي أوقفت التصوير معهما بعد انتشار الفيديو.

في غضون ذلك، نشر الفنانان الجزائريان المعنيان فيديو ثان، أمس الاثنين، قدما فيه الاعتذار عما صدر منهما، مبررين أن المغاربة لم يفهموا قصدهما وحملوا الفيديو أبعادا سياسية لها علاقة بالتوتر الحاصل بين المغرب والجزائر.

المصدر: هسبريس