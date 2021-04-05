مصر.. صدور ثالث حكم بالإعدام لـ"سفاح الجيزة"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بإعدام المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" شنقا.

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ويعد هذا حكم الإعدام الثالث على المتهم، خلال فترة زمنية قصيرة، لم تتخط الأسبوعين، وذلك بعد صدور حكمين بالإعدام، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة بسجن أكتوبر المركزي، بإعدامه في قضية قتل نادين السيد الجهادي شقيقة إحدى زوجاته مع سبق الإصرار والترصد، وإعدامه أيضا في قضية قتل صديقه رضا محمد عبداللطيف.

وقد حضر المتهم الجلسة، بالبدلة الحمراء وذلك بعد صدور حكم بإعدامه في جلسة سابقة، وجلس المتهم وظهره للحضور رافضا التصوير أو الظهور محاولا الاختباء، حتى أثناء الحكم عليه.

فيما تعود قصة حكم الإعدام الثالث، الذي صدر بحقه، اليوم الإثنين، من الإسكندرية، بخصوص ما وجهته النيابة العامة من تهمة القتل العمد لجميع ضحاياه، وإخفاء جرائمه، معتمدين على ذلك في شهادة الشهود أشقاء المجني عليها التي اتفقت جميعها على ذات الكلام وأكدته التحريات السرية لمباحث دائرة المنتزه محل الواقعة، بالإضافة إلى إقرار المتهم لجريمته خلال التحقيقات.

المصدر: "الوطن"