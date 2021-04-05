مصر.. جدل كبير بعد إعلان زواج الفنان سعد الصغير من إحدى الفنانات وزوجته الأولى ترد

أعلنت الممثلة المصرية الشابة، برلنتي عامر، زواجها من الفنان سعد الصغير، لتحدث حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت برلنتي عامر في تصريحات صحافية إن زواجها لم يكن سرّا، بل بعلم جميع من يعرفها، مبينة أنه يزورها في منزلها بمنطقة حدائق الأهرام وهو مقر إقامتها هي وأبنائها من زوجها الأول، ويراعي وجودهم معها.

ونشرت برلنتي مقطع فيديو لسعد الصغير يوجه خلاله رسالة تهنئة، قائلا: "برلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وأنتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم".

وعلقت برلنتي على الفيديو قائلةً: "ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني على العموم، أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا ،حسبي الله ونعم الوكيل".

وخرجت نور الهدى، زوجة الفنان الشعبي، سعد الصغير الأولى، المعروفة بـ"أم محمود" عن صمتها، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب".

كما شاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، متجاهلة سعد الصغير مدونة: "عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم".

وتابعت: "سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم".

المصدر: الوطن + صدى البلد