مدينة سيفاستوبول تتصدّر تصنيف ارتفاع عدد السكان في روسيا

أجرى الاخصائيون في وكالة "نوفوستي" الروسية دراسة بغية وضع تصنيف المدن الروسية التي تتميز بأسرع الوتائر لنمو عدد السكان.

وأظهرت الدراسة أن مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، بصفتها أكبر ميناء للأسطول العسكري البحري الروسي في البحر الأسود، تصدرت التصنيف وتقدمت على كل المدن الروسية من حيث ارتفاع عدد السكان الديمغرافي الذي سجل عام 2020 في روسيا.

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وشهدت سيفاستوبول عام 2020 ارتفاع عدد السكان بنسبة 17%، ما يعد رقما قياسيا بالنسبة إليها.

وشغلت المكانة الثانية في التصنيف جمهورية إنغوشيا في شمال القوقاز الروسي والتي شهدت عام 2020 نمو عدد السكان بنسبة 5.6%.

أما مقاطعة لينينغرادسكايا الروسية فاحتلت المرتبة الثالثة في التصنيف بمؤشر النمو الديمغرافي 4.3%.

ودخلت تصنيف أفضل المدن والأقاليم الروسية الخمس من ناحية نمو عدد السكان جمهورية الشيشان في شمال القوقاز (النمو 4.2%) ومقاطعة تيومين في غرب سيبيريا (3%).

وقد أبرزت الدراسة بعض المدن والأقاليم الروسية الأخرى التي شهد فيها عام 2020 بعض نمو ديمغرافي. وبينها مقاطعة موسكو حيث ازداد عدد السكان بنحو207 آلاف نسمة ومدينة موسكو (النمو نحو 149 ألف نسمة) وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا (النمو 83.7 ألف نسمة).

مع ذلك فإن الهيئة الروسية للإحصاء كانت قد أفادت في وقت سابق بأن يناير الماضي شهدت ولادة 106600 طفلا، ما يقل بنسبة 10.3% عما هو عليه في يناير عام 2020 في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا