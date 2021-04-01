اليابان.. 540 دولارا مقابل وجبة طعام على متن طائرة متوقفة

تقدم أكبر شركة طيران في اليابان وجبة طعام من الدرجة الأولى على متن طائرة بوينغ 777 المركونة في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، مقابل 540 دولارا للوجبة الواحدة.

وبدأت شركة(ANA) All Nippon Airways في تقديم هذه الخدمة يوم الأربعاء، وأضافت المزيد من الخدمات لشهر أبريل، بعد بيعها بسرعة.

بينما تبلغ تكلفة مقعد الدرجة الأولى 59800 ين (540 دولارا) ، يمكن للرواد اختيار تجربة أرخص في درجة رجال الأعمال مقابل 29800 ين (269 دولارا)، والفكرة التي تحمل اسم "restaurant with wings"، أتت من الموظفين الذين أرادوا الاستفادة بشكل أفضل من الطائرة المتوقفة.

وتأتي هذه الفكرة في وقت تبحث فيه شركات الطيران عن طريقة للاستفادة من الطائرات المتوقفة "المركونة" بسبب جائحة كورونا.

من جهتها، تحاول أستراليا إطلاق طائراتها في الجو برزمة بقيمة 1.2 مليار دولار لتشجيع السفر الداخلي.

وفي أكتوبر، عرضت الخطوط الجوية السنغافورية فرصة تناول الغداء على متن طائرة إيرباص A380 متوقفة في المطار الرئيسي بالمدينة. على الرغم من السعر الذي يصل إلى 523 دولارا، تم بيع أول موعدين للجلوس في غضون نصف ساعة.

في الأسبوع الماضي، أتاحت الخطوط الجوية البريطانية أيضا قائمة الطعام التي تقدمها في الدرجة الأولى من خلال شريكها في التموين DO & Co، إلا أن هذه الوجبات مخصصة للتوصيل إلى المنازل، وهناك مجموعة مختارة من أربع مجموعات وجبات مختلفة للطهي في المنزل، كل منها تقدم اثنين وتبدأ من 80 جنيها إسترلينيا (110 دولارات).

المصدر: BBC