سويسرا تعطي الضوء الأخضر لملابس داخلية نسائية في الجيش

أعلنت وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد دعمها لمبادرة اعتماد أطقم ملابس داخلية نسائية في الجيش الوطني، حسبما أوردت وسائل إعلام.

يذكر أن العسكريين في سويسرا مزودون حاليا بالملابس الداخلية الرجالية فقط ما يحدث المشاكل للإناث في صفوفهم.

ونقل موقع The Local الإخباري الأوروبي عن ماريانا بيندر عضو مجلس النواب في البرلمان السويسري قولها، إن القرار الجديد سيقود إلى زيادة عدد الإناث في الجيش السويسري.

وقالت بيندر التي دافعت بحماس عن المبادرة في البرلمان: "الملابس تم تصميمها للرجال لكن إذا كان الجيش يتجه حقيقة إلى أن يصبح أكثر أنوثة، فلا بد من اتخاذ خطوات مناسبة"، مشيرة إلى أن اختبار الملابس النسائية ستبدأ في أبريل.

يذكر أن نسبة النساء في الجيش السويسري تشكل حاليا 1% فقط من مجموع العسكريين مقابل 18% في السويد و15% في فرنسا و12% في ألمانيا.

المصدر: The Local