الولايات المتحدة.. عمره لم يتجاوز 7 سنوات ولكنه متهم بالاغتصاب!

نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن تقرير نشر يوم الثلاثاء، أن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات من ولاية نيويورك اتهم بالاغتصاب.

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وأفادت المحطة الإذاعية المحلية "WWNY" بأن شرطة شرطة الولاية ألقت القبض على طفل من منطقة شلالات براشر بالقرب من الحدود الكندية، على صلة بحادث وقع في عيد الشكر.

وذكر فرع شبكة "سي بي إس" أن الطفل وجهت إليه تهمة بالاغتصاب من الدرجة الثالثة في 23 مارس، مشيرا إلى أن الطفل أفرج عنه وسيمثل أمام محكمة الأسرة.

بالمقابل، وصف أنتوني مارتون، وهو محام من كوينز يتولى قضايا الدفاع، للمحطة الإذاعية القضية بأنها "سخيفة".

وقال مارتون بهذا الشان: "طبيعيا، لا يمكن أن يحدث ذلك لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.. لا أعتقد أنك تستطيع حتى أن تدرك بالفعل ما تفعله في سن السابعة"، مضيفا في هذا السياق قوله: "عليهم أن يثبتوا أنه ارتكب هذا الفعل جسديا، وهذا الأمر يبدو لي مستحيلا تقريبا".

ولفت هذا المحامي إلى أن الطفل متهم لاعتباره حدثا جانحا، مشيرا إلى أن مشروع قانون ينظر فيه في ألباني، عاصمة نيويورك، سيرفع الحد الأدنى العمري لمثل هذه التهمة من 7 إلى 12 عاما.

المصدر: nypost.com