مصادر تكشف تفاصيل سحب السفينة العالقة في قناة السويس

كشفت مصادر في هيئة قناة السويس، تفاصيل سحب السفينة العالقة في قناة السويس، موضحا أن شدة التيار في الجنوب التي تصل إلى 4 و5 عقد أدت إلى عودة السفينة إلى مكانها الأول.

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وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن السفينة في الغالب أصابها عطل من الأمام ومحاطة بطبقة صخرية، قائلا: "المركب قاعدة في الصخر"، موضحا أن هذه المنطقة من القناة تربتها صخرية حادة.

وأشار المصدر إلى أن أعمال التكريك مستمرة ومتواصلة، وسيتم استئناف أعمال القطر والجر لحين تحريك السفينة مرة أخرى، لافتا إلى أن أعلى مد قادم سيكون بعد الساعة 11:30 مساء، وسيكون هذا التوقيت مناسب لأعمال سحب المركب من جديد.

وكشف المصدر أن "مؤخرة المركب تعمل بصورة عادية ومحرر تماما، إلا أن المشكلة في مقدمة السفينة التي غالبا محاطة بطبقة صخرية"، موضحا أن "خلخلة السفينة وحركتها بصورة مستمرة مؤشر إيجابي ويؤكد أنها ستتجاوب مع أعمال القطر التي تتم خلال الساعات المقبلة".

المصدر: اليوم السابع