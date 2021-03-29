جمعية تركية تعبر عن سعادتها للانسحاب من اتقاقية اسطنبول لحماية المرأة بثماني ذبائح

عبرت جمعية بولاية سيفاس وسط تركيا عن احتفائها بانسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول الأوروبية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة بتقديم 8 ذبائح.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "زمان" أن الجمعية أقامت نشاطها خلف مسجد كينت باشا، مشيرة إلى أنه "تمت تلاوة الأدعية ومن ثم تقديم ثماني ذبائح شكر تبرع بها المواطنون، وشارك سكان المدينة بالفعالية".

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية، قاسم كيليتش، قوله إنهم "اجتمعوا لتشارك السعادة والحماس الذي شعروا به على خلفية الانسحاب من اتفاقية اسطنبول".

وشدد على أنهم "ليسوا بحاجة إلى قوانين الغرب الدنيئة لحماية النساء مفيدا أنهم أبناء حضارة ترى الجنة تحت أقدام الأمهات".

ورأى كيليتش أن سبب الاضطرابات يكمن في الابتعاد عن القيم القومية والدناءة، مشيرا إلى أن "اتفاقية اسطنبول هي قنبلة سُحب مسمار الأمان الخاص بها فرضتها الصهيونية على العالم بأسره وظهرت تحت مظلة حماية النساء وخربت الأسرة التي تشكل حصننا الأخير وتضمنت بنودا مخالفة للفطرة كالمساواة الاجتماعية بين الجنسين. الأناضول بأكمله استقبل قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول بحفاوة. ولهذا السبب قدمنا ثماني ذبائح شكر للتعبير عن شكرنا. نتقدم بكل الشكر إلى محبي الخير الذين قدموا ذبائح الشكر".

وكانت تركيا قد أعلنت في 20 مارس انساحبها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة أيضا باسم "اتفاقية اسطنبول".

وعلل بيان للرئاسة التركية الخطوة بالقول إن المادة 80 من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، تسمح لأطرافها بالانسحاب، وذلك بإبلاغ المجلس الأوروبي".

وانتقد البيان محتوى اتفاقية اسطنبول، وقال إنها كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، "لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية".

المصدر: زمان