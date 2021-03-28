 
مباشر

دوقة كامبريدج البريطانية كيت تطلق كتابا من الصور لتوثيق وباء كورونا

مجتمع

دوقة كامبريدج البريطانية كيت تطلق كتابا من الصور لتوثيق وباء كورونا
Reuters
دوقة كامبريدج البريطانية كيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2as

طرحت دوقة كامبريدج البريطانية كيت يوم الأحد كتابا من الصور الفوتوغرافية التي التقطت أثناء فرض إجراءات العزل العام في بريطانيا بسبب كوفيد-19، وقالت إنها ستوفر سجلا دائما للوباء.

وبدأت كيت زوجة الأمير وليام حفيد الملكة والثاني في ترتيب ولاية العرش هذا المشروع ع معرض لندن الوطني للصور العام الماضي، ودعت الناس إلى تقديم الصور التي التقطت خلال فرض إجراءات العزل العام للمرة الأولى في بريطانيا.

واختارت لجنة تحكيم كانت كيت عضوة بها، 100 صورة من عدد يزيد على 31 ألفا جرى عرضها رقميا وفي معارض سابقة على الإعلان عن مشروع هذا الكتاب "هولد ستيل".

وكتبت كيت في مقدمة الكتاب "من خلال "هولد ستيل" أردت استخدام قوة التصوير الفوتوغرافي لإنشاء سجل دائم لما كنا نمر به جميعا.. التقاط قصص الأفراد وتوثيق اللحظات المهمة للعائلات والمجتمعات كما عشناها في خضم الوباء".

وسيكون الكتاب متاحا اعتبارا من السابع من مايو، أي بعد عام بالضبط من بدء المشروع.

وسيتم تقسيم صافي العائدات بين معرض لندن الوطني للصور وجمعية "مايند" الخيرية البريطانية للصحة النفسية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا