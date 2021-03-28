دوقة كامبريدج البريطانية كيت تطلق كتابا من الصور لتوثيق وباء كورونا

طرحت دوقة كامبريدج البريطانية كيت يوم الأحد كتابا من الصور الفوتوغرافية التي التقطت أثناء فرض إجراءات العزل العام في بريطانيا بسبب كوفيد-19، وقالت إنها ستوفر سجلا دائما للوباء.

وبدأت كيت زوجة الأمير وليام حفيد الملكة والثاني في ترتيب ولاية العرش هذا المشروع ع معرض لندن الوطني للصور العام الماضي، ودعت الناس إلى تقديم الصور التي التقطت خلال فرض إجراءات العزل العام للمرة الأولى في بريطانيا.

واختارت لجنة تحكيم كانت كيت عضوة بها، 100 صورة من عدد يزيد على 31 ألفا جرى عرضها رقميا وفي معارض سابقة على الإعلان عن مشروع هذا الكتاب "هولد ستيل".

وكتبت كيت في مقدمة الكتاب "من خلال "هولد ستيل" أردت استخدام قوة التصوير الفوتوغرافي لإنشاء سجل دائم لما كنا نمر به جميعا.. التقاط قصص الأفراد وتوثيق اللحظات المهمة للعائلات والمجتمعات كما عشناها في خضم الوباء".

وسيكون الكتاب متاحا اعتبارا من السابع من مايو، أي بعد عام بالضبط من بدء المشروع.

وسيتم تقسيم صافي العائدات بين معرض لندن الوطني للصور وجمعية "مايند" الخيرية البريطانية للصحة النفسية.

A la suite de l’exposition Hold Still ayant eu lieu en 2020 lors du premier confinement, la Duchesse de Cambridge et le National Portrait Gallery ont annoncé que les 100 derniers portraits seront publiés sous forme de livre.



Le livre sortira le 7 mai 2021. pic.twitter.com/lsiy8EVQTx — Famille Royale - France (@UKRoyalsFrance) March 28, 2021

المصدر: رويترز