مصر.. الكشف عن هوية واعترافات المتهم بـ"فيديو تحرش البحيرة"

كشف مصدر أمني مصري هوية الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة ليلا في أحد شوارع مركز دمنهور بالبحيرة.

وأوضح المصدر الأمني، أنّ الأجهزة الأمنية فحصت الفيديو المتداول وتوصلت إلى أن المتهم "أ.ر" شاب ثلاثيني يعمل بأحد المقاهي بالبحيرة، وجرى إخطار مديرية أمن البحيرة التي تمكنت بدورها من القبض عليه.

وحسب المصدر، اعترف المتهم أنه "تعقب فتاة عشرينية محجبة على رصيف شارع وتحرش بها من الخلف بيديه، وعندما التفتت له الفتاة في غضب تحرش بها مرة أخرى بملامسة أماكن حساسة من جسدها، ثم هددته بالصراخ ففر هاربا".

وأوضح المتهم أنه لم يكن يعرف الفتاة وأنها المرة الأولى التي يلتقيها، لافتا إلى أنه ظن أنها "غريبة عن المكان ولن تعرفه".

وتمت إحاله المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: "الوطن"